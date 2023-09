Torino - Genoa 1 - 0 | Radonjic regala la prima vittoria stagionale ai granata

Con un lampo in pieno recupero che squarcia una partita bloccata, Radonjic regala la prima gioia in campionato a Juric e fa vincere il suoko, seconda sconfitta consecutiva per Gilardino, per Cairo primo sorriso stagionale al diciottesimo anno di presidenza. Esordio dal primo minuto per Zapata in maglia granata, con Ilic ...- Una gara che ha riservato le emozioni tutte nel finale ma che alla fine premia ildi Juric che batte ilnella sfida andata in scena all'Olimpico e valida per la terza giornata del campioanto di Serie ...I granata salgono a quota 4, mentre i rossoblù restano fermi a 3. Ilsupera per 1 - 0 ilin match valido per il terzo turno di Serie A, disputato allo stadio Olimpico Grande. A decidere la partita il gol di Radonjic al 94'. In classifica i granata ...

Serie A, Inter-Fiorentina 4-0 e Torino-Genoa 1-0 Agenzia ANSA

Al termine di Torino-Genoa, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie A, l'allenatore granata Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita. Di seguito le sue ...Con un lampo in pieno recupero che squarcia una partita bloccata, Radonjic regala la prima gioia in campionato a Juric e fa vincere il suo Torino: Genoa ko, seconda sconfitta consecutiva per Gilardino ...