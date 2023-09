Torino-Genoa 1-0 | il tabellino

Commenta per primo Nikola Vlasic è costretto a lasciare il campo per infortunio durante il match tra. Il giocatore ha accusato un problema muscolare al minuto 64 , che andrà valutato nel dettaglio nei prossimi giorni. A rischio la convocazione con la nazionale croata.... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Olimpico Grande, il match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024 tra0 - 0: sintesi e ...Infortunio muscolare per Nikola Vlasic , costretto a lasciare il campo al minuto 63 del match tra, valevole per la terza giornata di Serie A 2023/2024. Il centrocampista croato non ha potuto proseguire la gara ed è stato sostituito da Radonjic . Brutte notizie per i granata, che ...

Il mercato è finito, ora a parlare deve essere il campo e in casa Toro c’è la necessità che il rettangolo verde dica qualcosa di molto diverso rispetto a quanto si è visto in casa del Milan. Ivan Juri ...SECONDO TEMPO 50' Il check del Var non trova irregolarità, si riparte. 49' GOOOOOOOOOL TORO! Radonjic. La sblocca il Toro con una giocata di Radonjic, che servito dalla destra, ...