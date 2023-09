Torino-Genoa 1-0 | decide Radonjic nel recupero

(Di domenica 3 settembre 2023)(ITALPRESS) – Ilvince all’ultimo respiro contro il: all’Olimpico Grande, gli uomini di Juric si impongono per 1-0, grazie alla magia dinel. Il Toro festeggia al meglio il diciottesimo anno di presidenza di Cairo, portando a casa tre punti pesanti dopo un match bloccato e dalle rare emozioni. Nell’undici titolare di Juric si vede subito il neoacquisto Zapata; dall’altra parte, Gilardino riconferma per illa difesa a 4. Il primo tempo dell’Olimpico è decisamente poco spettacolare con tanti errori tecnici e un ritmo molto spezzettato per via dei numerosi falli fischiati. Ilattende nella propria metà campo, mente il Toro vorrebbe prendere le redini del match, nonostante parecchi malintesi nel ...

