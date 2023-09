Torino-Genoa 0-0 LIVE | Zapata vicino al gol

(Di domenica 3 settembre 2023) All’Olimpico Grande, il match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Olimpico Grande, il match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024 tra0-0: sintesi e moviola 30? –ad un passo dal gol, palla di poco alta. 26? – Gioco fermo per il cooling break. 15? – Le due squadre si studiano, ma senza creare pericoli. 1? – Inizia la partita. Migliore in campo: a fine partita-Cagliari: risultato e tabellino

Commenta per primo Ilscende in campo contro ilper il match delle 18.30 con Duvan Zapata per la prima volta in granata. Proprio di lui ha parlato Karol Linetty a Dazn , suo ex compagno alla Sampdoria: '...... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Olimpico Grande, il match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024 tra0 - 0: sintesi e ...Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale Inter - Fiorentina e, gare della terza giornata di Serie ASfruttare la sconfitta del Napoli e raggiungere il Milan in vetta alla classifica a punteggio pieno. Con questi obiettivi ben fissati in testa, l'...

Torino-Genoa: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

[themoneytizer id=”99064-6] Manca poco al fischio d’inizio del match tra Genoa e Torino allo stadio Olimpico e, nel pre partita parlano ai microfoni di DAZN il ds dei grifoni Marco Ottolini e il dife ...PRIMO TEMPO 34' Bellanova liberato a destra, aspetta troppo a crossare, lo fa con l'avversario davanti che lo ferma in corner. 33' Troppi errori a centrocampo in fase di impostazione ...