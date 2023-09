Torino-Genoa 0-0 LIVE | inizia il secondo tempo

(Di domenica 3 settembre 2023) All’Olimpico Grande, il match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Olimpico Grande, il match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024 tra0-0: sintesi e moviola 45? + 4? – Finisce il primo. 44? – Bel tiro di Ricci da fuori, ma Martinez è attento e para. 30? – Zapata ad un passo dal gol, palla di poco alta. 26? – Gioco fermo per il cooling break. 15? – Le due squadre si studiano, ma senza creare pericoli. 1? –la partita. Migliore in campo: a fine partita-Cagliari: risultato e tabellino

... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Olimpico Grande, il match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024 tra0 - 0: sintesi e ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 3ª giornata di Serie A 2023/24: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 3ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024. TOP: dopo il primo tempo. FLOP: dopo il primo tempo. VOTI: a ...Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale Inter - Fiorentina e, gare della terza giornata di Serie ASfruttare la sconfitta del Napoli e raggiungere il Milan in vetta alla classifica a punteggio pieno. Con questi obiettivi ben fissati in testa, l'...

Diretta Torino-Genoa ore 18.30: dove vederla in tv, streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

10' Il Genoa per il momento in questa ripresa rinuncia a ripartire, ma il Toro non costruisce alcun pericolo. 9' Va Rodriguez direttamente in porta, da dimenticare. 8' Strootman a gamba tesa su Zapata ...Si è chiusa la prima frazione al "Grande Torino" con Toro e Genoa che vanno negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.