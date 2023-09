Tim | Giorgetti | ' governo è stato coraggioso e ha risolto vicenda rete'

(Di domenica 3 settembre 2023) Cernobbio (Co), 3 set. (Adnkronos) - "Credo che questosia; abbiamo preso decisioni coraggiose, sul superbonus e sul cosiddetto reddito di cittadinanza. Abbiamo preso decisioni coraggiose anche in materie di partecipazioni. Abbiamoe sciolto, speriamo definitamente, laAlitalia e abbiamo finalmente, e speriamo definitivamente,ladelle telecomunicazioni della". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo, rivolgendosi alla platea del Forum Ambrosetti di Cernobbio.

