Thuram-Lautaro Martinez devastanti | l’Inter regala spettacolo contro la Fiorentina

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 3 settembre 2023) Il Milan chiama,risponde. Le milanesi sono in grande spolvero in questa prima parte del campionato di Serie A e volano in testa alla classifica. La 3ª giornata del massimo torneo italiano ha confermato la forza della squadra di Simone Inzaghi, in grado di lottare per tutti gli obiettivi. Passo indietro per la, reduce anche dalla partita in Europa. I nerazzurri si schierano con la solita coppia formata da, gli ospiti rispondono con Nico Gonzalez, Beltran e Kouame. Al 23? la partita si sblocca e il marcatore è il nuovo acquisto: il colpo di testa è vincente su assist perfetto di Dimarco. Sempre l’attaccante sfiora la doppietta personale, poi un’altra occasione. Nella ripresa palo di Dumfries, poi miracolo di Christensen su ...