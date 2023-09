The Killer | recensione | uomini che odiano gli uomini

(Di domenica 3 settembre 2023) Occhi di ghiaccio, espressione assente, movimenti calcolati al millimetro. E poi la solita domanda destinata a rimanere senza risposta: “A cosa sta pensando?”. Ildell’ultimo film di David Fincher è un mistero umano. Una maschera inespressiva di un carnevale di sangue. Una cassaforte chiusa a doppia mandata come quasi tutti i protagonisti del suo cinema oscuro. Un cinema affascinato dagli anfratti più inquietanti della psiche. Sì, finalmente Fincher torna al thriller quasi dieci anni dopo L’amore bugiardo – Gone Girl senza perdere quello sguardo cinico con cui spiare nei pensieri più contorti e scomodi dell’essere umano. Freddo, cinico e chirurgico, David Fincher questa volta va dritto al punto come unprofessionista. Lo fa girando un thriller per Netflix, che rispetta tempi (rapidi) e linguaggi (asciutti) dello streaming senza rinunciare ...

Nella quinta giornata c'è David Fincher in concorso con il suo, con Michael Fassbender e Tilda Swinton. In gara anche La Bete di Bertrand Bonello e Die Theorie Von Allem di Timm Kroger. Fuori concorsoCaine Mutiny Court - Martial di Friedkin e ...David Fincher ha le idee chiare sul suo: non c'è bisogno di un protagonista spaventoso, ma di uno che incarni la banalità del ...Alla Mostra del Cinema di Venezia è il giorno del thriller di David Fincher, con Michael Fassbender che veste i panni di un assassino seriale coinvolto in una caccia internazionale all'uomo dopo un colpo andato male. In concorso anche il film La Bête (Beast) di ...

Venezia 80, premiere di "The Killer". Omaggio a William Friedkin. LIVE Sky Tg24

Tratto dall'omonimo graphic novel di Matz e Luc Jacamon, The Killer, su Netflix dal 10 novembre, segue le (dis)avventure professionali di un killer senza nome. O meglio, di uno che ne usa molti, ma di ...24 anni dopo la proiezione cult di “Fight club” David Fincher torna alla Mostra di Venezia per portare in concorso “The killer”, un film Netflix con Michael Fassbender nel ruolo di un sicario.