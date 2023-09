The Killer | recensione | il grande ritorno di Michael Fassbender

(Di domenica 3 settembre 2023) Ladi The, film di David Fincher tratto dall'omonimo graphic novel di Matz connel ruolo di un assassino di professione. È curioso: il meglio del cinema di David Fincher ha spesso a che fare con i serial. Fin da Seven (1995), il regista ci ha fatto entrare nella mente di sociopatici perfettamente organizzati, sia reali che di finzione. Pensiamo al capolavoro Zodiac (2007), dedicato al verodello Zodiaco, che ha sparso sangue e terrore nella San Francisco degli anni '60 e '70. O a quello misogino di Millenniun - Uomini che odiano le donne (2011). Nella serie tv Mindhunter (2017-2019) ce ne ha fatti conoscere addirittura un'intera squadra, da Edmund Kemper a Charles Manson. E proprio quando tutto …

, un thriller teso e geometrico in cui Fincher mette in scena una grande riflessione sulla contemporaneità. In concorso a Venezia, il film arriverà a ottobre in cinema selezionati e dal 10 ...La recensione didi David Fincher arriva da Venezia 2023 , dove il film è stato presentato in concorso. Tratto dall'omonimo graphic novel di Matz e Luc Jacamon,, su Netflix dal ...Nella quinta giornata c'è David Fincher in concorso con il suo, con Michael Fassbender e Tilda Swinton. In gara anche La Bete di Bertrand Bonello e Die Theorie Von Allem di Timm Kroger. Fuori concorsoCaine Mutiny Court - Martial di Friedkin e ...

David Fincher racconta il suo The Killer, "revenge thriller" Cinefilos.it

Michael Fassbender è un killer che sembra una macchina perfetta. Calcola tutti i dettagli, le variabili, le statistiche prima di eseguire gli omicidi su commissione. “Se non sopporti la noia, questo ...Il regista di Fight Club porta al Lido un revenge movie accurato, che sul finale concede però spiragli di tedio. Con Fassbender assassino meticoloso (più o meno). «Ho subito voluto lui nel mio film; i ...