The Killer | David Fincher parla dell’assassino del film Netflix

(Di domenica 3 settembre 2023) Thearriva a Venezia 80 ecidel suo ultimo, che vede protagonista Michael Fassbender. Il regista hato del personaggio principale della pellicola, un sicario freddo, senza scrupoli, calcolatore, la cui psiche inizia a vacillare. Ilè tratto da Le tueur, graphic novel scritta da Alexis Nolent e disegnata da Luc Jacamon ed esce nelle sale ad ottobre e suil 10 novembre. “Mi piace l’idea di questo assassino che per differenziare quello che fa si crea un codice di regole personale” – ha spiegato il regista in conferenza stampa – “il protagonista non doveva essere spaventoso o incarnare il male, ma volevo che chi guardasse ilsi sentisse nervoso per il fatto che ha delle persone che ...

Il nuovo film di David Fincher ,, è tra i titoli più attesi della Mostra del Cinema di Venezia 2023 . Il regista di Fight Club e Zodiac ha raccontato quest'oggi in conferenza stampa il suo nuovo progetto, dalla scelta di ...... Louis cambia pelle, e diventa da rispettoso e gentile corteggiatore,psicopatico.

David Fincher è arrivato al Festival di Venezia portando in concorso il suo nuovo film, The Killer. La pellicola uscirà al cinema in ottobre per poi approdare su Netflix a partire dal 10 novembre. Il ...Senza alcuna emozione. Nient'altro che il vuoto. Questo è il mio Killer. Grazie a Michael Fassbender, l'unico attore al mondo a saper annullare la sua grande vitalità emotiva e intellettuale. Capace ...