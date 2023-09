The Killer a Venezia80 | un David Finche non al massimo della forma con un thriller noir sottotono recensione

(Di domenica 3 settembre 2023) Un assassino (di cui non ci viene detto il nome) solitario, freddo e spietato attende con ansia e nell’ombra il suo prossimo bersaglio: così inizia The, il nuovo film dir presentato a. Iper concentrato, paziente, che anticipa le sue mosse ma non improvvisa mai. Finché l’attesa gli gioca brutti scherzi: commette un errore durante la missione e sbaglia il bersaglio. Da quel momento si trova in una situazione del tutto nuova che lo obbliga a una caccia all’uomo intorno al mondo sia per sfuggire alla legge, sia per capire chi abbia voluto fargli pagare le conseguenze per l’errore nella missione. In un film diviso a capitoli, dove ognuno rappresenta una tappa per l’assassino, il protagonista interpretato dal glaciale Michael Fassbender non prova empatia per nessuno mentre cerca di venire a ...

Dopo i suoi vari (e memorabili) Se7en, Fight Club, Zodiac,Social Network, Millennium e Gone Girl, porta adesso in concorso a Venezia, con Michael Fassbender e Tilda Swinton. Un ..." di David Fincher è il film più atteso tra quelli in concorso oggi a Venezia. Peccato per l'assenza del divo protagonista, Michael Fassbender, e della sempre bravissima Tilda Swinton, ...... ad una caraibica spiaggia paradisiaca per intuire, seguire, osservatore " e soprattutto ascoltare, nei suoi pensieri, in voice over " l'uomo al centro di, film di genere che David ...

"Cosa farebbe John Wilkes Booth" si chiede il sicario protagonista senza nome di The Killer dopo che un terribile errore ha interrotto il monologo mentale, a metà tra la confessione e il self help, ...Un assassino implacabile senza nome e una serie di delitti per arrivare al cuore della storia. Il regista di Se7en è tornato: a ottobre nei cinema e dal 10 novembre su Netflix ...