Terribile ritrovamento in una spiaggia italiana | si aggirava tra i lettini e gli ombrelloni dello stabilimento

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 3 settembre 2023) Scoperta inaspettata su una notadella Penisola, lo hanno visto muoversi tra i bagnanti in unoe hanno chiesto aiuto Inci si può imbattere in innumerevoli ‘forme di vita‘, dai pesci che arrivano a nuotare vicino a riva ai ricci che si annidano tra gli scogli, dai nostri amici a quattro zampe che sempre più spesso vengono accettati negli stabilimenti in compagnia dei loro padroni umani ai gabbiani e a molte altre specie di volatili. Vi sono altri ‘incontri‘ che invece i bagnanti non si aspetterebbero mai di fare su un litorale a pochi metri dalle cristalline acque del mare. Sitra i bagnanti in: la scoperta (grantennistoscana.it / fonte ansa)E che, per chi si trovava a Ladispoli nei giorni scorsi, ha scatenato alcuni minuti di vero e proprio panico dal ...