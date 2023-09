...la storia del Parco Verde tra droga e violenze La zona - segnata da una storia di criminalità - si trova a Nord di. Il complesso fu costruito con i fondi messi a disposizione dopo il......la storia del Parco Verde tra droga e violenze La zona - segnata da una storia di criminalità - si trova a Nord di. Il complesso fu costruito con i fondi messi a disposizione dopo il......la storia del Parco Verde tra droga e violenze La zona - segnata da una storia di criminalità - si trova a Nord di. Il complesso fu costruito con i fondi messi a disposizione dopo il...

Terremoto a Napoli oggi. Pozzuoli torna a tremare, sciame sismico nella notte con epicentro ai Pisciarelli ilmattino.it

La terra torna a tremare nei Campi Flegrei. Uno sciame sismico composto da 8 terremoti è stato registrato dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano iniziato alle ore 22,46 e ...Per quella data, infatti, è previsto anche in Campania il test di IT-Alert ... Il messaggio non è previsto, invece, per terremoto e bradisismo. In questa fase di test non si entrerà ancora nel ...