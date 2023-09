Terra amara | trame dal 3 al 9 settembre 2023 | Yilmaz ucciderà Fikret?

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 3 settembre 2023)Akkaya, nel corso della prossima settimana di programmazione di, arriverà a puntare una pistola controFekeli. Intanto, stando alledal 3 al 9, Mujgan si presenterà da Zuleyha per rinfacciarle di aver istigato l'aggressione ai danni di Behice, ma Demir la caccerà via e, adirato per l'atteggiamento della dottoressa, cercherà il documento sottoscritto dache la incastra per il tentato omicidio della moglie. Yaman, però, non troverà la dichiarazione e inizierà a credere che sia stata rubata, così deciderà di confrontarsi con Fekeli sulla questione e gli dirà anche di sospettare di Behice per l'omicidio di Hunkar. In seguito, Nazire riferirà adche Mujgan è uscita di casa con ...