Terra Amara spoiler | Zuleyha sfascia un negozio di Cukurova

Leggi su mediaturkey

(Di domenica 3 settembre 2023) La storyline avrà inizio nel momento in cui Demir andrà a cena in un ristorante per incontrare un possibile collaboratore con cui dare il via ad un importante affare. Quella stessa sera, sul posto, ci sarà però anche il vetraio diche, in preda ai L'articolo proviene da MEDIATURKEY.