Tennis | Zverev e Medvedev agli ottavi degli Us Open

Il tedesco sarà l'avversario di Sinner NEW YORK (STATI UNITI) - Alexandersi qualifica per gli ottavi di finale degli Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows. Sarà proprio il tedesco l'avversario di Jannik Sinner ...Successivamente l'altoatesino ha faticato per battere in quattro set lo svizzero lo svizzero Stanislav Wawrinka 6 - 3, 2 - 6, 6 - 4, 6 - 2 in 3 ore di gioco e domani se la vedrà con Alexander...... non parliamo solo dima anche altro. Il servizio Oggi l'ho sentito bene e nei momenti ... Parlando poi del match controSinner ha dichiarato: "Sascha sta servendo molto bene, è forte ...

US Open: sarà Alexander Zverev l’avversario di Sinner. Vince un gran duello con Dimitrov limitato da un infortunio Ubitennis

