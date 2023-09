Tennis | Us Open | Shelton vince derby Usa con Paul e avanza ai quarti

(Di domenica 3 settembre 2023) New York, 3 set. - (Adnkronos) - Benaidi finale dello Us, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Lo statunitense, numero 47 del mondo, supera il connazionale Tommy, numero 14 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 6-4, 6-3, 4-6, 6-4 dopo 2 ore e 51 minuti.

Interviste'Sono dispiaciuta ma non triste perché per me si chiude un ottimo torneo. Adesso c'è un po' ... Lucia Bronzetti può ritenersi piuttosto soddisfatta del torneo disputato agli US. ...... che l'aveva battuto a inizio anno all'Australiannel suo primo quarto di finale Slam in ... Dopo due ore e cinquanta minuti dispumeggiante, chiude 64 63 46 64 dopo essere stato avanti 4 - ...Nel 2003 ha accompagnato poi Andy Roddick al suo unico major, lo US, e al vertice della classifica. Dall'inizio della stagione in Nordamerica, Gilbert sta aiutando ad affinare ildi Cori ...

US Open, che retroscena: la confessione di Sakkari SportItalia.it

Alcaraz, l'indiscrezione lanciata da un'emittente spagnola ha reso tutto improvvisamente più chiaro: niente succede per caso.'Oggi l'Italia è più vicina che mai a vincere uno Slam. Guardate Jannik Sinner, oggi c'è Cahill con lui. Per me lui è di un altro livello ...