Tennis | Berrettini | “Lavoro con i medici | aspetto i risultati degli esami”

(Di domenica 3 settembre 2023) Non è un momento semplice per Matteo, costretto al ritiro dagli Us Open 2023 nel match di secondo turno del singolare maschile. La caviglia destra disi è piantata sul terreno, compiendo un movimento totalmente innaturale: il 27enne romano si è accasciato per terra, urlando dal dolore. (leggi qui) A pochi giorni dopo l’infortunio, sono arrivate le sue parole attraverso un post su Instagram: “Di certo, non speravo che i miei US Open finissero così.a stretto contatto conesperti da quando ho lasciato il campo: stiamo aspettando iper determinare i prossimi passi. Grazie mille per tutti i messaggi. Presto vi fornirò un ulteriore aggiornamento”. (Adnkronos) (foto@Fitp-Sposito) Visualizza questo post ...

Coppa Davis ROMA - Non si è fatta attendere la replica di Adriano Panatta dopo le accuse lanciategli da Nicola Pietrangeli in un'intervista al 'Corriere della Sera'. "Berrettini tornerà, ma ha lo stesso problema di Panatta: gambette che non reggono un busto così forte", aveva detto il quasi 90enne Pietrangeli e sulle stesse colonne del quotidiano milanese gli ... ROMA - Matteo Berrettini rompe il silenzio dopo l'infortunio che lo ha costretto al ritiro nel match contro il francese Arthur Rinderknech al secondo turno degli Us Open ...

