Temptation Island | critiche per Manuel Marascio e Isabella Recalcati sul red carpet di Venezia80 | arriva la replica!

(Di domenica 3 settembre 2023) La coppia diformata daha sfilato sul reddi. Dopo le numerosericevute, ecco come hanno replicato i diretti interessati.

Un esempio sono Manuel Marascio e Isabella Recalcati , una delle coppie di, Manuel Marascio e Isabella Recalcati rispondono alle critiche per il red carpet a ...Pioggia di critiche e anche qualche insulto per la coppia disbarcata a Venezia ...... Cecilia Rodriguez, Clizia Incorvaia, Natalia Paragoni, Beatrice Valli, Marco Fantini, Isabella Recalcati e Manuel Marascio (si, non è uno scherzo, pure loro due, ex2023, hanno ...

A Venezia cani e por*i, Isabella e Manu di Temptation Island spiegano perché erano sul red carpet Fanpage.it

La coppia di Temptation Island formata da Manuel Marascio e Isabella Recalcati ha sfilato sul red carpet di Venezia80. Dopo le numerose critiche ricevute, ecco come hanno replicato i diretti interessa ...D’estate, la televisione italiana viene invasa dalle emozioni e dai colpi di scena di Temptation Island. Tra mare, sole e lacrime, il reality ha il potere di catturare l’attenzione del pubblico come ...