Temptation Island 10 | la storia tra Greta Rossetti e Mirko Rossetti è finta? Lei sbotta sui social e risponde a tono

(Di domenica 3 settembre 2023) Nei giorni scorsi ha iniziato a prendere piede il rumor secondo il quale sarebbe già finita, o forse addirittura nemmeno iniziata lad’amore fraBrunetti, la coppia che si è conosciuta e in seguito innamorata all’interno del villaggio di, il reality delle tentazioni raccontato da Filippo Bisciglia. Il tutto sarebbe nato dopo una cena della modella milanese in compagnia di Eugenio Colombo, l’ex tronista di Uomini e Donne con cui ha avuto un flirt prima di partecipare al programma di Canale 5. Un incontro che avrebbe destato sospetti sul web, oltre che a una reazione di Francesca Del Taglia, mamma dei due bimbi dell’ex volto del dating show, anche loro presenti alla cena. Dopo le tante critiche, nelle scorse ore ...

Pioggia di critiche e anche qualche insulto per la coppia disbarcata a Venezia ...... Cecilia Rodriguez, Clizia Incorvaia, Natalia Paragoni, Beatrice Valli, Marco Fantini, Isabella Recalcati e Manuel Marascio (si, non è uno scherzo, pure loro due, ex2023, hanno ...In molti si sono domandati come mai i due si trovassero alla ...

A Venezia cani e por*i, Isabella e Manu di Temptation Island spiegano perché erano sul red carpet Fanpage.it

Nelle ultime ore l’ex volto di Temptation Island Greta Rossetti ha risposto ai rumors su una presunta crisi tra lei e Mirko. E’ da diversi giorni che si stanno facendo sempre più insistenti le voci ...Manuel e Isa, la coppia di Temptation Island 10 ha sfilato sul tappeto rosso del Festival del Cinema, e non sono mancate le critiche sul web ...