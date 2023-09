Taranto | controsoffitto della scuola crollato per il nubifragio a giugno | sopralluogo dell’assessore Quartiere Paolo VI

Il nubifragio aha paralizzato la città e ha causato il crollo deldi una scuola. In certe zone le acque sono salite al livello delle ginocchia. In Emilia - Romagna , intanto, ...crolla ildi una scuola . Allerta gialla in Puglia . Nubifragio a: danni e traffico in tilt.è stata investita da una bomba d'acqua e grandine nel pomeriggio ...Il nubifragio aha paralizzato la città e ha causato il crollo deldi una scuola. In certe zone le acque sono salite al livello delle ginocchia. In Emilia - Romagna , intanto, ...

Taranto, controsoffitto della scuola crollato per il nubifragio a giugno ... Noi Notizie

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Taranto: Dopo il nubifragio di giugno scorso ... in particolare nei laboratori interessati dallo sfondamento del controsoffitto dovuto proprio alle ...