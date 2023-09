TAR | stasera in prima tv su Sky e NOW il film con Cate Blanchett | trama e cast

(Di domenica 3 settembre 2023)3 settembre alle 21:15 Sky Cinema Due e NOW presentano intv TARdelcon3 settembre, inserata, alle 21:15 su Sky Cinema Due, in streaming solo su NOW andrà in onda TAR, in onda alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama. Ildel 2022 è diretto da Todd Field, autore anche della sceneggiatura. La colonna sonora è stata composta da Hildur Guðnadóttir., recensione, curiosità e trailer del lungometraggio disponibile on demand. TAR:Lydia Tár è una rinomata musicista in procinto di incidere la sinfonia che rappresenterà il picco della sua incredibile carriera. Quando la fortuna sembra volgere ...

3 settembre, in prima serata, alle 21:15 su Sky Cinema Due , in streaming solo su NOW andrà in onda, in onda alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama. Il film del 2022 è diretto da Todd Field,...Scopriamo il cast del film Torna dietro la cinepresa Todd Field dopo quindici anni dalla sua ultima pellicola, con il nuovo film, annunciato nel 2021 e uscito al cinema in Italia il 9 febbraio

