(Di domenica 3 settembre 2023) AGI -, tantissima, ma alla fine le buone notizie sono arrivate: Francescose l'è cavata con "contusioni multiple, ma senza fratture". "Il Campione del Mondo in carica volerà stasera in Italia con la squadra" ha fatto sapere la Ducati dopo lo spaventoso incidente in Pecco è rimasto coinvolto nel corso del primo giro del GP di Catalogna. L'attuale leader del mondiale di Moto GP, sbalzato dalla sua moto dopo un violento highside, è stato investito sulle gambe dalla moto di Brad Binder. Le sue condizioni hanno destato subito preoccupazioni, ma dopo le prime rassicurazioni dal centro medico presente sul circuito Montmelò, è arrivato anche il responso degli ulteriori esami medici svolti all'ospedale di Barcellona. "ha avuto una lesione importante, una moto gli è passata nella zona del femore ...

Doveva e poteva essere una festa, ha rischiato di tramutarsi in tragedia il Gp di Catalogna di Motogp a Barcellona conper il protagonista più atteso, Pecco Bagnaia , che è rimasto coinvolto subito in uno spaventoso incidente in un primo giro terribile sulla pista di Montemelò con una maxi carambola in ...... ma il capitano fa comunque una buona gara Grieco 6 :sostanza a centrocampo per il finale ... Meglio nella ripresa MANDELLI 6 : Si lancia senzasu ogni pallone. Dà fosforo alla squadra ...In difesa non hadi guardare in faccia nessuno: gli tocca prendere lo spauracchio Waters, al ...resta sul parquet per una manciata di minuti facendosi notare per un canestro di sostanza e...

Tanta paura per Bagnaia, ma è solo una brutta contusione AGI - Agenzia Italia

Infortunio anche per Bagnaia durante il primo giro del MotoGp di Catalogna. Il comunicato ufficiale della Ducati ...«Io non voglio prendere le difese di mio figlio, anche perché le immagini di quel video sono inequivocabili. So che è indifendibile. Quello che mi dà invece ...