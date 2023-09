Tabaccaia uccisa a Foggia | il 43enne fermato ha confessato

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 3 settembre 2023) C'è un fermo per l'omicidio di Franca Marasco, titolare della tabaccheria di via Marchese de Rosa aa coltellate lunedì 28 agosto. Si tratta di Moslli Redouane,originario del Marocco che è stato interrogato dai carabinieri per tutta la notte. L'uomo ha, ma ha afdi non avere avuto intenzione di uccidere.