Tabaccaia uccisa a coltellate nella sua rivendita |  un sospettato  interrogato in caserma

...dellaa Foggia. I carabinieri e la procura di Foggia avrebbero individuato l'uomo ritenuto l'assassino di Franca Marasco,la 72enne titolare della tabaccheria di via Marchese de Rosa...'Signore della vita unisci cuori e menti al tuo cuore e alla tua mente, mentre camminiamo insieme, mano nella mano, in quest'ora difficile per la nostra città'. Dopo l'episodio dellaa coltellate a Foggia, l'arcivescovo, mons. Vincenzo Pelvi, invita tutta la comunità cittadina ad unirsi in preghiera. Domenica 3 settembre, durante le celebrazioni eucaristiche, si ...

Tabaccaia uccisa a Foggia, un sospettato interrogato in caserma TGCOM

Di Redazione Interni Il delitto avvenuto il 28 agosto durante un tentativo di rapina. Era stato un passante ad accorgersi della morte della 72enne Sarebbe…