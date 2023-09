Tabaccaia 70enne uccisa a coltellate | preso il presunto omicida ma il movente resta un enigma

(Di domenica 3 settembre 2023) È stato fermato dai Carabinieri l'uomo ritenuto dalla procura di Foggia l'assassino di Franca Marasco, la 72enne titolare della tabaccheria di via Marchese de Rosalunedì 28 agosto durante un tentativo di rapina. Si tratterebbe di un cittadino nord africano di circa 40 anni...

Tabaccaia 70enne uccisa a coltellate: preso il presunto omicida Today.it

Un arresto per l’assassinio della tabaccaia di Foggia, Francesca Marasco di 72 anni. In serata a Napoli i carabinieri hanno fermato un nordafricano di circa 40 anni sospettato di avere sferrato le col ...(ilGiornale.it) Potrebbe esserci una rapina finita male dietro l'omicidio della donna uccisa in una tabaccheria a Foggia. LA 70enne ammazzata con diverse coltellate era la proprietaria dell'esercizio ...