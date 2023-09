Supplenze ATA 2023 24 da graduatorie di terza fascia al via | se in presenza portare con sé codice fiscale e documento d’identità

Gli Uffici scolastici provinciali iniziano a pubblicare le note di convocazione per le, anno scolastico 2023/24, da graduatorie di istituto, compresa la terza fascia. Esaurite le graduatorie di prima e seconda fascia si passa infatti alle convocazioni da graduatorie di ...Quelli sullenella scuola sono numeri da record, che confermano il triste trend di ... l'attivazione del doppio canale di reclutamento del personale docente edella scuola italiana.dopo l'esaurimento di prima e seconda fascia, si passa allo scorrimento di terza fascia2023 - 24: ordine, divieti, spezzoni, docenti, posti DSGA ed ex LSU. Le indicazioni nella ...

UST FOGGIA: RUOLO PERSONALE ATA NOMINE EFFETTUATE PER L'A.S. 2023/2024 E SEDI ASSEGNATE flp scuola foggia

Per quanto riguarda il personale Ata (Assistenti tecnici e amministrativi), le operazioni per il conferimento delle supplenze annuali relative a determinati profili professionali (assistente tecnico, ...Secondo Vittorio Sgarbi sarebbe opportuno posticipare il rientro a scuola in tutta Italia per favorire il turismo.