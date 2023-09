Superenalotto | i numeri di oggi | un ‘5 Stella’ vince 562mila euro

(Di domenica 3 settembre 2023) (Adnkronos) – Idell’estrazionente deldi, 2 settembre 2023. La combinazionente del concorso: 7, 14, 15, 49, 86, 90. Numero Jolly: 82. Numero SuperStar: 19. Nessun ‘6’ né ‘5+1? al concorso di. E’ stato realizzato un ‘5da 562.687, con una giocata a Barasso, in provincia di Varese. Centrati anche nove ‘5’ che vincono 22.507ciascuno. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale a 50,1 milioni di. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

