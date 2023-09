Superbonus | cantieri fermi e nuovo buco in manovra Uno tsunami che pesa 146 miliardi sui conti dello Stato

(Di domenica 3 settembre 2023) “I bonus edilizi sono stati la più grande truffa mai fatta ai danni. Adesso dovremo occuparci di tutta la gente che per norme inserite rischia di trovarsi per strada” ha detto a più riprese una preoccupata Giorgia Meloni sulla misura sponsorizzata ai tempi dal M5S e che ora sta facendo letteralmente saltare il banco. Lodelle ristrutturazioni edilizie è ormai fuori controllo. Segui su affaritaliani.it

...frenata edilizia I bonus di riqualificazione degli immobili e in particolare il, "sono ... rischia di scardinare molti contratti "per i quali inon sono stati ancora avviati, a ...... il residenziale ha evidentemente iniziato a risentire della riduzione deldal 110 al 90%... Sul fronte delle opere, le stime accreditano uno scenario difermi o quasi nel primo anno ...... assieme ai residenti, l'evoluzione dei lavori con il "110%" che stanno interessando l'... Anche in conseguenza della presenza dei, infatti, alcune persone si erano introdotte ...

Corsa al superbonus, cantieri in bilico per 500 condomini in Friuli Venezia Giulia Il Piccolo

“I bonus edilizi sono stati la più grande truffa mai fatta ai danni dello Stato. Adesso dovremo occuparci di tutta la gente che per norme inserite rischia di trovarsi per strada” ha detto a più ...Un appunto dell’Agenzia delle Entrate alla premier: 13 miliardi di crediti irregolari. Da marzo saltati fori altri 35 miliardi di crediti ceduti o scontati in fattura che non erano previsti ...