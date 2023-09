Sud | tanti tesori ma non sappiamo valorizzarli

Leggi su ildenaro

(Di domenica 3 settembre 2023) Mi trovo al Villaggio Mancuso, a 1289 mt. nella Piccola Sila, uno dei posti più belli che abbia mai visto. Sorge in mezzo al bosco di abeti, quercie, pioppi, ciliegi. Il ristorante dove sto pranzando è costruito attorno a un’acacia, come gli alberghi e molte villette. È uno spettacolo emozionante. Sulle Dolomiti il bosco fa da scenario. Qui ci si vive dentro. Dovrebbe esserci la fila di turisti. Invece, non c’è nessuno, è quasi tutto chiuso. Purtroppo noi meridionali nonvalorizzare i nostri. Ecco perché siamo considerati terroni. Da un po’ di tempo anziché partorire, l’Italia uccide. Crolli, frane, alluvioni, gelosia, vendetta. Più frequentemente si muore sul lavoro, mediamente tre disgrazie al giorno. Un convoglio che non doveva transitate ha travolto 5 operai, mentre facevano lavori di manutenzione alla stazione di Brandizzo, sulla ...