Subbiano | incendio nel bosco | 56enne ustionato

(Di domenica 3 settembre 2023) I mezzi dell'emergenza urgenza della Asl Tse sono intervenuti alle ore 11.56 su richiesta dei Vigili del fuoco che hanno rinvenuto un uomo di 56 annidurante la gestione diboschivo in località Belvedere-Casacciola nel comune di. Sul posto è intervenuta l"ambulanza infermierizzata della Misericordia diche ha trasportano il paziente in codice 3 al Prontp socorso dell'ospedale San Donato per sosta tecnica e rendez vouz con l'eliambulanza Pegaso1 che lo ha trasportato all'ospedale Le Scotte di Siena.