Su Rai 2 torna ‘Il Collegio’ | nel cast c’è una giovane sannita

(Di domenica 3 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna nuova edizione de ‘Ilè pronta a partire: tutti sintonizzati su Rai 2 per la prima puntata, in onda domenica 24 settembre. L’ottava edizione del docu-reality sarà ambientata nel 2001, l’annata più vicina alla nostra di tutte le edizioni. Gli allievi, come ha rivelato il portale di Davide Maggio, sono 23, sul sito sono stati rivelati anche i loro nomi con una breve biografia. Nelc’è anche una. Si tratta di Alessia Berchicci, di Montesarchio, ha 14 anni e tutti la chiamano Klessa. Appassionata di K-Drama, ha uno spiccato lato artistico: ama cantare, rappa in coreano, suonare il piano, disegnare a fare la cosplayer. Il suo sogno nel cassetto? Diventare giudice per lottare per i diritti delle donne. Per otto settimane, insieme agli altri ragazzi, sarà ...