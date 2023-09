Stupro di Palermo | la lettera della vittima | “Devo andare avanti per mia madre”

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 3 settembre 2023) "Ho sentito parlare di 'rieducazione' per gli stupratori. Ma come si fa a pensare di rieducare una persona e lasciarla nuovamente in giro dopo che ha rovinato una ragazza?". La 19ennedellodi gruppo avvenuto alo scorso 7 luglio ha voluto commentare la vicenda attraverso una, presentata durante il programma Zona Bianca. "Perché lasciarmi condizionare l'esistenza così tanto da persone che vogliono solo questo?”, ha continuato la ragazza, affermando di dover “, voglio farlo, controvoglia, mariuscirci. Non solo perché voglio una vita migliore ma anche per mia, che nonostante fosse molto malata e bloccata a letto, si faceva sempre vedere col sorriso".