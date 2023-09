Stupri a Caivano | don Patriciello | “Scempio che ci chiama in causa”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 3 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Non possiamo voltare pagina come se niente fosse, perché loperpetuato su due bambine da un gruppo di ragazzini ciin. Troppo tenera era la loro età perché potessero discernere il bene dal male senza precipitare nel male come in una trappola lasciata incustodita”. Lo scrive, sui social, padre Maurizio, che partendo da una riflessine sulla pagina del Vangelo di oggi ha fatto una lunga riflessione sugli ultimi accadimenti che hanno riguardato il Parco Verde di, considerata una delle più grandi ‘piazze’ di spaccio della droga “Vorrei chiedere la carità ai signori delle città campane, e non solo, operai o ricchi professionisti, industriali e commercianti, di non venire più al Parco verde a comprare droga.Questo immondo, miserabile, ...