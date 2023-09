Studenti | Valditara | La sospensione? Si attuerà stando a scuola

(Di domenica 3 settembre 2023) "Sto per presentare un disegno di legge" in cui "si rivoluziona l'istituto della, che si". Lo annuncia in un'intervista sulle pagine del Corriere della Sera il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe. "Oltre i due giorni" di"lo studente dovrà partecipare ad attività di cittadinanza solidale", mentre "chi avrà sei in condotta sarà rimandato in condotta e dovrà preparare un elaborato sui temi della cittadinanza solidale", spiega il ministro.

Ad annunciarle è il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, che le ha illustrate ... che mirano a promuovere il valore della solidarietà e del rispetto tra gli. Sospeso ...... già annunciata qualche mese fa dal ministro: 'Sto per presentare un disegno di legge, ... dalla Caritas alle case di riposo, dove glipotranno prestare la loro opera di volontariato. ...ha concluso: 'È una sperimentazione, il numero di professori in organico sarà lo stesso ... Lo sbocco naturale per gli, ma non l'unico, è quello dell'Its, con due anni di ...

Scuola, Valditara: "Obbligo di volontariato per gli studenti sospesi" TGCOM

Ad annunciarle è il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che le ha illustrate in un’intervista, a pochi giorni dal via ...Come abbiamo scritto, in occasione dell’inizio dell’anno scolastico 2023/2024 il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera in ...