Studenti sospesi dovranno fare attività alla Caritas o nelle case di riposo Valditara | “Così l’errore diventa occasione di maturazione e crescita”

'Saranno gli uffici scolastici regionali - spiega - a fare convenzioni con i soggetti preposti, dalla Caritas alle case di riposo , dove glipotranno prestare la loro opera di volontariato. ...'Affermare rispetto, impegno e solidarietà' Venerdì, in occasione dell'apertura dell'anno scolastico, il ministro aveva inviato un messaggio a tutti gli. 'Il mio augurio e un forte ...... con le attività collegiali dei docenti e gli esami pergli alunni "nel giudizio", e anche ...delcorpo docente e l'introduzione di docenti Orientatori e Tutor - che dovranno aiutare gli...

Valditara: "Per gli studenti sospesi ci sarà l'obbligo di volontariato" AGI - Agenzia Italia

Importanti novità per la scuola, tra cui il volontariato obbligatorio per gli studenti sospesi. Ne ha parlato in una intervista al Corriere della Sera il ministro dell’Istruzione e del Merito, ...Studenti sospesi e non solo: Giuseppe Valditara annuncia altre novità sul voto di condotta e il suo peso nell'esame di maturità ...