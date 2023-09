Strage di Ustica | Zanda | Furono i Servizi a informare Gheddafi

... poi, la sentenza definitiva sulladi Bologna, che sancisce la colpevolezza degli ex Nar Mambro e Fioravanti, è sacra, intoccabile e incontestabile, mentre quella penale sulladi,...Ad affermarlo è il ministro della Difesa, Guido Crosetto in un'intervista a 'La Stampa' commentando le dichiarazioni dell'ex presidente del Consiglio, Giuliano Amato sulladi. Perché ...commenta Sulladi, 'Cossiga disse ai magistrati di aver saputo che per ben due volte i Servizi segreti avvisarono Gheddafi. Penso che queste sono azioni tipiche da intelligence'. A dirlo in un'...

Strage di Ustica, la reazione di Parigi dopo le parole di Amato: "Già fornito ogni elemento" RaiNews

Chissà che cosa direbbe Andrea Purgatori del dibattito riaperto ora sulla strage di Ustica. Un’intervista a Repubblica dell’ex presidente del Consiglio Giuliano Amato ripete tesi già conosciute sul ...Le reazioni e i commenti all’intervista di sabato a Repubblica dell’ex presidente del Consiglio Giuliano Amato sulla strage di Ustica del 1980 occupano molte delle prime pagine dei quotidiani di oggi.