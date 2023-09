Strage di Ustica | Tricarico | «Perché Amato lo dice solo ora? La sentenza parla chiaro | è fango su persone leali»

... rispondendo ad una domanda sull'intervista di Giuliano Amato in cui l'ex presidente del Consiglio ha accusato l'aeronautica militare francese per lade Dc - 9 di. "Bisogna verificare ...... perché il governo possa compiere tutti i passi eventuali e conseguenti', sottolinea la premier dopo aver ricordato che nessun atto riguardante ladiè coperto da segreto di Stato e che ...'Ogni tanto riemerge Giuliano Amato che alimenta confusione. Perché delle cose di cui parla oggi, in riferimento alladi, non ne ha parlato in tante sedi, anche giudiziarie, di fronte alle quali si è trovato nel corso della sua lunga vita nelle Istituzioni'. Lo dice Maurizio Gasparri, di Forza Italia. "...

Strage di Ustica, la reazione di Parigi dopo le parole di Amato: "Già fornito ogni elemento" RaiNews

«Menzogne, fango su persone leali, sale su ferite che si stavano chiudendo e che lui, Amato, ha riaperto. Oggi ho rimesso la divisa, mi sento ancora il capo di Stato ...Il Dc9 dell’Itavia, precipitato vicino a Ustica il 27 giugno 1980 ... si inoltra nei dettagli della strage: «Si voleva fare la pelle a Gheddafi, in volo su un Mig della sua Aviazione - ha spiegato a ...