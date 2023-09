Strage di Ustica | lo Stato e quei risarcimenti mai pagati La beffa dei «vitalizi» | dopo i 75 anni | per i figli delle vittime

(Di domenica 3 settembre 2023) Per i centosessanta parenti, stretti o lontani,delladisono arrivati, ad oggi,per soli cinquanta milioni di euro., tra l’altro, 43. Le richieste erano di circa un miliardo di euro totali. Ed erano state accolte in primo grado dal Tribunale di Palermo. A parlarne è oggi Repubblica. La sentenza della Cassazione che azzera quel miliardo di, tutta la vicenda Tutto parte nel 2006,la fine del lungo procedimento penale. Sono 140 coloro che, con laiuto dell’avvocato Daniele Osnato e successivamente del professor Alfredo Galasso, vengono riconosciuti soggetti con diritto a un risarcimento. Mogli, madri,. Molti cresciuti in strutture di ...

Senza Andrea Purgatori, senza la sua scomparsa dolorosa, non ci sarebbero state le parole di Giuliano Amato sulladi. Questa è la prima verità da dire, ne sono stato testimone in una conversazione pubblica, il 6 agosto, a Santa Fiora, all'incontro "Notizie dall'Amiata". Cominciammo il dialogo ...... mi sono chiesto perché l'ex presidente del Consiglio ed ex tutto si sia deciso a parlare solo ora, cioè a 43 anni esatti di distanza dalladiLeggi anche Renzi su: 'Amato abbia il coraggio di dire tutto, non si gioca con i sentimenti delle famiglie delle vittime', Urso: 'Non posso dire nulla, vincolato al ...

Strage di Ustica, la reazione di Parigi dopo le parole di Amato: "Già fornito ogni elemento" RaiNews

43 anni dopo si prova a far luce sulla strage di Ustica dove persero la vita 81 persone (77 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio) che si trovavano sull’aereo Douglas DC-9-15, precipitato nel mar Tirr ...Stefania Craxi, figlia dell'ex premier Bettino, si dice indignata dopo le rivelazioni di Giuliano Amato sulla strage di Ustica, per il quale fu una soffiata del socialista a mettere in salvo Gheddafi.