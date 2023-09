Strage di Ustica | Bobo Craxi | “Mio padre non ha mai parlato con Gheddafi”

(Di domenica 3 settembre 2023) Il figlio di Bettino, in esclusiva per Notizie.com, torna sulle parole di Giuliano Amato: “La sua è una delle tante ipotesi fatte. Colloqui con? Nessuno. Con lui parlava Agnelli” Le parole di Giuliano Amato sulladicontinuano a far discutere. L’ex Premier ha tirato in ballo anche Bettinoche, avrebbe avvisatodel possibile attentato nei suoi confronti, organizzato da Stati Uniti e Francia. “Amato sostiene che siano stati i francesi perché volevano colpiree dentro il ragionamento fa il nome di mio– dichiara in esclusiva a Notizie.com, figlio di Bettino -. In realtà non è andata così. In passato si sono dette molte cose e il ruolo di ...

Le grandi rivelazioni dell'ex presidente del Consiglio ed ex presidente della Corte Costituzionale, Giuliano Amato, sulladiarrivano appena 43 anni dopo l'accaduto. Arrivano da un uomo che in questi decenni ha occupato i vertici delle istituzioni. Ha saputo del missile e della responsabilità, da lui ...In un'intervista a Repubblica Luigi Zanda , ex capogruppo del Pd al Senato, torna sulla ricostruzione fatta da Giuliano Amato delladidel 1980 : secondo l'ex premier, l'aereo DC - 9 ...di, ecco perchè nessuno ha la verità in tasca. Il commento La versione di Giuliano Amato e quella contrapposta del generale Tricarico vanno prese entrambe in considerazione perché non ...

Strage di Ustica, la reazione di Parigi dopo le parole di Amato: "Già fornito ogni elemento" RaiNews

Polemiche dopo le parole di"Giuliano Amato, secondo cui il Dc9 dell'Itavia precipitato il 27 giugno 1980 sarebbe stato abbattuto da un missile francese." ..."Il governo deve chiedere conto", "Non so perché la nostra battaglia non sia mai stata appoggiata dalla destra" ...