Strage di Brandizzo | lo sciacallaggio mediatico per coprire i veri responsabili

(Di domenica 3 settembre 2023) Si tirano in ballo ogni serie di giustificazioni, dalla poca perizia degli operai all'intervento divino (a rischio di trasformare una tragedia in una farsa https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/...

Col trascorrere dei giorni, ladista assumendo contorni sempre più nitidi e dettagliati. Quello che inizialmente era un grande interrogativo senza risposta, ora appare più chiaro e con responsabilità che si ...Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo approfondimento del Collettivo Stipaturi sulladi- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Collettivo Stipaturi Il quotidiano bollettino di guerra ci restituisce il consueto caso di morte sul lavoro, l'ennesimo! Ovvero ...Continuano senza sosta le indagini per far luce sulladi, costata la vita a 5 operai. Gli audio: "Non iniziate i lavori, c'è un treno in ritardo" . Gli indagati e le gravi accuse . Violazione delle procedure prassi abitudinaria . Gli ...

Strage di Brandizzo, le ultime telefonate prima dell'incidente: State fermi. Deve ancora passare un treno Fanpage.it

«Gravi violazioni della procedura di sicurezza al momento dell'incidente». E' questo l'esito delle prime indagini sul disastro ferroviario accaduto ieri notte alla stazione di Brandizzo sulla… Leggi ...Antonio Massa, l'addetto Rfi, indagato insieme a un collega per la strage del treno a Brandizzo, avrebbe ricevuto tre avvertimenti prima che i cinque operai ...