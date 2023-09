“Str***!” Festival del cinema di Venezia | insulti sul red carpet | “Spettacolo vergognoso”

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 3 settembre 2023) Bufera suldidopo la giornata di ieri, il famoso cantante ha sparato a zero sulla festa delitaliano. Una bordata, per altre ragioni, era venuta nei giorni scorsi da Pier Francesco Favino che non aveva gradito il fatto di affidare il ruolo di protagonista di un film su Enzo Ferrari ad un attore straniero, la star (tra le altre cose) dell’ultima trilogia di Star Wars Adam Driver. “C’è un tema di appropriazione culturale”, ha attaccato l’attore di Hammamet. >“Fermato dalla polizia!”. Fabrizio Corona, beccato così l’ex re dei paparazzi: “Ora sei in guai seri” “Non si capisce perché non io ma attori di questo livello (parla dei suoi ‘colleghi’ nel film Toni Servillo, Adriano Giannini, Valerio Mastandrea) non sono coinvolti in questo genere di film che invece affidano ad attori stranieri lontani dai ...