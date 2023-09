Stipendi Napoli 2023 24 | Osimhen il più pagato | da non credere chi c’è tra gli ultimi

(Di domenica 3 settembre 2023) Arriva il dato ufficiale in merito agliin casa, con la “classifica” dei calciatori azzurri in base al guadagno netto. In casa, il discorso inerente agliha quasi sempre tenuto banco, visto il particolare modus operandi messo in atto da De Laurentiis e soci. Nonstante il club partenopeo sia da oltre 10 anni una top affermata del campionato di Serie A, nonché la squadra italiana che da più anni consecutivi centra la qualificazione in Europa, i numeri d’ingaggio offerti dalad i propri calciatori non hanno mai raggiunto cifre toccate invece da altri club come Juventus, Inter e Milan. Questo ha dunque rappresentato gioia e dolore, negli anni, al club campano, unico top club in Italia a concludere l’annata 22/23 con il bilancio in positivo oltre che da Campione ...

Di seguito la classifica dei giocatori più pagati in base agli2023 - 24 Osimhen " 4,5 milioni di euro netti (5,9 milioni lordi) Zielinski " 3,5 milioni netti (6,4 milioni lordi) Lobotka " 3,...Commenta per primo IlCampione d'Italia in carica non ha stravolto granché la propria rosa nel corso dell'estate di ... Ecco tutti gliannuali dei giocatori in squadra, dal meno pagato al ...Sul fronte cessioni, ilne ha realizzate due, ovvero quelle di Kim e Lozano. Mentre sono ... L'analisi di Calcio e Finanza si basa sulle cifre relative aglipubblicate in passato dalla ...

