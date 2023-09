“Stato di calamità permanente” | la prima puntata della nuova stagione di PresaDiretta

(Di domenica 3 settembre 2023) ROMA –torna in onda lunedì 4 settembre, alle 21.20 su Rai 3 con laintitolata “di”. Un nuovo ciclo di inchieste e reportage di, 9 grandi appuntamenti con l’approfondimento. Nellala squadra di Riccardo Iacona torna a occuparsi di cambiamento climatico con un viaggio drammatico nei territori colpiti dall’alluvione emiliano-romagnola, dalla montagna alla pianura. Intere città finite sott’acqua, decine di fiumi straripati, centinaia di frane, migliaia di chilometri quadrati con case, aziende e terreni agricoli, allagati. Centinaia di feriti, sfollati e purtroppo, 16 vittime. A più di tre ...

E' dedicata anche all'alluvione che ha colpito la Romagna la prima puntata di PresaDiretta, l'approfondimento televisivo di Rai Tre che andrà in onda lunedì alle 21.20. 'dipermanente' è il racconto che sarà presentato da Riccardo Iacona e realizzato con Elisabetta Camilleri, Cecilia Carpio, Sabrina Carreras, Marianna De Marzi, Alessandro Macina,