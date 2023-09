Stati Uniti-Lituania oggi in tv | programma | orario e diretta Mondiali 2023 basket

Leggi su sportface

(Di domenica 3 settembre 2023) Il, l’e come vedere in, sfida valida come seconda giornata del Gruppo J deidi. Partita di altissimo livello tra due squadre già certe del passaggio ai quarti: dall’esito di questo incontro dipenderà, eventualmente, l’avversaria dell’Italia nella fase ad eliminazione. La palla a due è prevista alle ore 14:40 di domenica 3 settembre sul parquet della Mall of Asia Arena di Manila. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per idi...