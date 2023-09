Stankovic | fiducia con la Sampdoria | 1 2 dell’Inter in campo

(Di domenica 3 settembre 2023) Non solo Inter-Fiorentina: alle 18.30 è in programma anche il calcio d’inizio di Cremonese-, sfida di Serie B. Due i giocatori(in prestito) impegnati:a Filipin porta, mentre solo panchina per Sebastiano Esposito. UNO SU DUE – In occasione di Cremonese-, ci sarà anche un po’ di nerazzurro. Dei due giocatoriin prestito ai blucerchiati, soltanto uno sarà però indal primo mínuto. Ovvero Filip, che incassa ladel tecnico Andrea Pirlo. Diversa invece la situazione di Sebastiano Esposito, che partirà ancora una volta dalla panchina. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...

Genova. Due errori importanti che sono costati molto caro alla Sampdoria nelle due partite casalinghe. La partenza di Filipcome portiere titolare blucerchiato è stata decisamente in salita: prima il passaggio corto nel match contro il Pisa, che ha dato il via agli avversari, e poi l'incertezza sulla punizione ...Serve, un tempo di adattamento è inevitabile". Assolve. "E' giovane, sono pochi i portieri subito pronti come Donnarumma, gli errori fanno parte del suo percorso di crescita, non ha ......la punizione dalla distanza di Tessmann che sfrutta un errore di valutazione del portiere... L'inerzia della partita muta e i giallorossi prendono, tanto da trovare il raddoppio al 59' ...

Genova – Sampdoria a Cremona per riscattare le sconfitte contro Pisa e Venezia. Pirlo conferma la fiducia a Stankovic, sposta Murru a sinistra e in attacco schiera La Gumina centravanti. Questo ...dargli fiducia. Stankovic, arrivato in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto in favore dell’Inter, è venuto a Genova per misurarsi con il campionato italiano dopo due stagioni al Volendam ...