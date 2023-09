Stangate a settembre | i trucchi per risparmiare sugli aumenti e ritrovarti con tanti soldi a fine mese

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 3 settembre 2023) Come far fronte al caro vita a? Anche dopo le vacanze ogni famiglia può mettere in atto alcuni metodi permolto denaro Il rientro a casa dopo le vacanze non è traumatico solo dal punto di vista della ripresa delle abitudini quotidiane dopo un periodo di sano relax. Ma è anche il momento in cui, dopo aver badato un po’ meno al portafogli, è bene tirare le somme e capire comeper far fronte all’arrivo del periodo più freddo dell’anno. Per di più il 2023 è stato caratterizzato da un’inflazione particolarmente elevata che ha impattato sui prezzi di beni primari e non e di una molteplicità di servizi. Stangata prezzi, i consigli per(grantennistoscana.it)Ed ildisarà caratterizzato da una serie di ‘...