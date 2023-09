Stagione sportiva 2023 2024 | regole per un ordinato ingresso nello stadio

Leggi su tarantinitime

(Di domenica 3 settembre 2023) Tarantini Time Quotidiano Manca davvero poco per l’inizio della prossima. La Questura di Taranto ricorda ai tifosi che si recheranno negli stadi della provincia jonica che è fatto divieto lanciare o utilizzare, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti. Non sarà possibile introdurre ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto, diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza su richiesta del Club. Gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla ...