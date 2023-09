Sputano addosso a una maestra 28enne perché calva | “Non sono una strega pelata | l’estate senza parrucca è libertà”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 settembre 2023) “Stavo passeggiando tranquillamente quando misentita sputare sul piede con la cannuccia. Li ho invitati a smetterla con sguardi e gesti ma quelli continuavano a fare combriccola e a ridere, quindi miavvicinata per invitarli a essere più educati, espariti”.le parole di Miriam Santo, unadi 28 anni e le riporta Repubblica. Santo èa causa dell’alopecia e per questo è stata insultata mentre era in vacanza a Porto Cesareo ma lo stesso le capita in classe e non solo. “parrucche, è. Insegnate ai vostri bambini la gentilezza, la comprensione, l’inclusività, la normalità dell’essere diversi, l’amore. Se invece non siete più dei bambini, imparate tutto questo, ...