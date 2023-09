Sport | Palmisano Fidal a Digithon | Medaglia bronzo Budapest vale tantissimo

(Di domenica 3 settembre 2023) Bisceglie, 2 set. (Labitalia) - "Loè questo, accettare quando si più forti e accettare e quando non si è meno forti. In questi due anni sono stati più i momenti bui, e quindi ilper me, non è un oro ma quello arriverà". Lo ha detto Antonella, campionessa olimpica di marcia edi23 dal palco dia Bisceglie, intervenendo insieme al presidente, Stefano Mei.

Sport, Palmisano (Fidal) a Digithon: "Medaglia bronzo Budapest ... Adnkronos

"Lo sport è questo, accettare quando si più forti e accettare e quando non si è meno forti. In questi due anni sono stati più i momenti bui, e quindi il bronzo per me vale tantissimo, non è un oro ma ...Nel pomeriggio di ieri, 31 agosto, Antonella Palmisano recente medaglia di bronzo ai Campionati ... Anche il sindaco Eugenio Antolini e l’assessore allo sport del piccolo comune trentino Giammarco ...